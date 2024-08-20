Якісне підживлення та вчасний і щедрий полив – це запорука вдалого урожаю на городі, тож нехтувати ним не варто. Але також він важливий і через те, що дозволить вашим рослинам відновитися до нового сезону.

Цікаво Накип зі сковорідки зникне: позбутися його можна за кілька хвилин

Морква і буряк

Коли ви думаєте про культури, які потрібно підживити у серпні, першими на думку мають спасти саме ці коренеплоди. Рекомендують їх підживлювати двічі. Спершу використайте калійне добриво, а потім фосфорно-калійне.

На перше підживлення добре підходить попіл, тож його можна просто розсипати по ділянці, а потім розпушити ґрунт і полити. А ось для другого підживлення вже варто взяти монофосфат калію у пропорції 3 столові ложки добрива на 10 літрів води. Суміш використовують для поливу рослини.



Моркву потрібно підживити / Фото Pexels

Капуста

Потрібно подбати про добрива і для білокачанної, і інших видів капусти. Зазвичай наприкінці літа як добриво використовують борофоску. Це добриво містить усі потрібно мікроелементи для формування качанів: калій, кальцій, фосфор, магній. На 10 літрів води потрібно 25 грамів добрива.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Томати і перець

В серпні для підживлення також використовують борофоску, а також хелат заліза та розчин деревного попелу.

Ягоди та плодові дерева

Незалежно від того, чи ви вирощуєте у саду полуницю, суницю, малину, ожину чи плодові дерева – всі ці рослини у серпні потребують підживлення. Зазвичай у кінці літа використовують фосфорно-калійні добрива.