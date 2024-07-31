Какие овощи на огороде нужно поливать ежедневно: не обходите их стороной

Когда жара на улице не спадает уже несколько недель, забывать о поливе ни за что нельзя. И для того, чтобы не потерять урожай, нужно знать, как часто его проводить.

Овощные культуры могут чрезвычайно быстро погибнуть, если не уделять времени поливу. Он играет чрезвычайно важную роль в питании ваших овощей – от листьев и до плодов.

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Помидоры

Корни помидоров расположены неглубоко, поэтому они требуют частого полива и высокой влажности почвы. И помидоры – это та культура, потребность во влаге в которой зависит от периода роста.

Сразу после высадки на постоянное место поливать нужно часто, но впоследствии полив нужно уменьшить, пока не наступит период плодоношения. И каждый день поливать все же не стоит – в засуху нужно делать это дважды в неделю.

Огурцы

Вот эта культура точно нуждается в ежедневном поливе, поэтому проводить его нужно обильно и регулярно. Дело в том, что эти плоды почти полностью состоят из воды, поэтому при недостаточной влажности почвы они просто не смогут расти.



Огурцы нужно поливать ежедневно / Фото Pexels

Баклажаны

Больше всего внимания к поливу нужно уделить в период завязывания плодов и их дальнейшего вызревания, ведь из-за засухи бутоны могут опасть, и то же самое ожидает и на цветки и плоды.

Идеальным для баклажанов будет капельное орошение, из-за того, что так растение поливается в местах, где растут корни.

Редис

Редис тоже нужно поливать каждый день, особенно в случае, когда стоит очень жаркая и засушливая погода. Выливайте на один квадратный метр от 10 до 15 литров воды.