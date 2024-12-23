Накрывание стола на Сочельник – это почти как магический обряд. Нужно запомнить, что поставить на скатерть, а что – под нее, сообщает 24 Канал. Правильные действия, верили предки, помогут на целый год отогнать нечистую силу.

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Что поставить на скатерти

Прежде всего, по традиции, на столе в Сочельник должно быть 12 блюд, что ассоциируется с количеством апостолов. Приготовление блюд начиналось в древности с самого утра, и до появления первой звезды на небе они должны быть готовы.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Также всегда на праздничном столе должны стоять такие предметы:

Соль . Без нее не почувствовать полного вкуса блюда. Соль как будто указывает на внутреннюю суть человека.

. Без нее не почувствовать полного вкуса блюда. Соль как будто указывает на внутреннюю суть человека. Свеча. Горение свечи на Сочельник – это свидетельство веры, свеча сопровождает человека от крещения и до смерти.

Что положить под скатерть на Сочельник

Скатерть на Сочельник не стоит класть просто над стол. В этот день нужно подложить под нее несколько вещей, которые могут улучшить положение семьи на грядущий год.



Под скатерть нужно кое-что класть на Сочельник / Фото Pexels

Например, кладут под скатерть сено. Впрочем, в некоторых регионах Украины кладут сено под стол, а не под ткань. Также на четыре угла стола обязательно нужно поставить чеснок – он отгоняет злую силу.

Под скатерть для привлечения денег и богатства также кладут пшеницу и монеты.