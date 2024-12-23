Накривання столу на Святвечір – це майже як магічний обряд. Потрібно запам'ятати, що поставити на скатертину, а що – під неї, повідомляє 24 Канал. Правильні дії, вірили предки, допоможуть на цілий рік відігнати нечисту силу.

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Що поставити на скатертині

Перш за все, за традицією, на столі у Святвечір має бути 12 страв, що асоціюється з кількістю апостолів. Приготування страв починалося у давнину із самого ранку, і до появи першої зорі на небі вони мали б бути готові.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Також завжди на святковому столі мають стояти такі предмети:

Сіль . Без неї не відчути повного смаку страви. Сіль начебто вказує на внутрішню суть людини.

. Без неї не відчути повного смаку страви. Сіль начебто вказує на внутрішню суть людини. Свічка. Горіння свічки на Святвечір – це свідчення віри, свічка супроводжує людину від хрещення і до смерті.

Що покласти під скатертину на Святвечір

Скатертину на Святвечір не варто класти просто над стіл. У цей день потрібно підкласти під неї кілька речей, які можуть покращити становище родини на прийдешній рік.



Під скатертину потрібно дещо класти на Святвечір / Фото Pexels

Наприклад, кладуть під скатертину сіно. Втім, у деяких регіонах України кладуть сіно під стіл, а не під тканину. Також на чотири кути столу обов'язково потрібно поставити часник – він відганяє злу силу.

Під скатертину для приваблення грошей та багатства також кладуть пшеницю та монети.