Для того, чтобы получить летом хороший урожай, вам нужно работать над огородом еще весной. И недостаточно только подготовить почву и семена – нужно также подумать над тем, какие растения где вы посадите.

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Какие есть правила выбора растений-соседей

Когда вы планируете свой огород, вам нужно учесть несколько несложных, но действительно обязательных правил. В частности:

Не сажайте рядом растения, которые нуждаются в одинаковых питательных веществах.

Нельзя сажать рядом растения, которые имеют общие болезни или вредителей.

Не стоит сажать рядом растения, которые требуют разного количества воды.

Учитывайте размеры растений, чтобы они не перекрывали свет друг другу.

Что можно посадить возле клубники

Если вы хотите получить очень много ягод весной и летом, вам нужно, чтобы растения, которые вы посадите рядом с клубникой, не только не мешали их расти, но и были естественными защитниками от вредителей.

Прежде всего, подумайте о посадке зелени. Ее можно сажать где угодно, ведь она чрезвычайно неприхотлива, и вредители ею обычно не интересуются. У вашей грядки клубники базилик, шпинат, салат, щавель и руккола будут не только выглядеть красиво, но и способствовать лучшему урожаю.

Другой неплохой вариант – это бобовые. Вы можете посадить возле клубники фасоль, сою, горох, чечевицу или другие бобовые. А корни этих растений будет способствовать разрыхлению почвы. Кроме того, вы можете насытить его азотом, а это также будет полезным для клубники.

Возле клубники будут хорошо расти и другие ягоды – малина, крыжовник, смородина. И потому, что кусты имеют совсем другую структуру корней, эти растения могут бороться за питательные вещества с клубникой.