Для того, щоб отримати влітку гарний урожай, вам потрібно працювати над городом ще навесні. І недостатньо тільки підготувати ґрунт та насіння – потрібно також подумати над тим, які рослини де ви посадите.

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Які є правила вибору рослин-сусідів

Коли ви плануєте свій город, вам потрібно врахувати кілька нескладних, але справді обов'язкових правил. Зокрема:

Не садіть поруч рослини, які потребують однакових поживних речовин.

Не можна садити поруч рослини, які мають спільні хвороби чи шкідників.

Не варто садити поруч рослини, які потребують різної кількості води.

Враховуйте розміри рослин, щоб вони не перекривали світло одна одній.

Що можна посадити біля полуниці

Якщо ви хочете отримати надзвичайно багато ягід навесні і влітку, вам потрібно, щоб рослини, які ви посадите поруч із полуницею, не тільки не заважали їх рости, але і були природними захисниками від шкідників.

Перш за все, подумайте про посадку зелені. Її можна садити будь-де, адже вона надзвичайно невибаглива, і шкідники нею зазвичай не цікавляться. Біля вашої грядки полуниці базилік, шпинат, салат, щавель та рукола будуть не тільки виглядати красиво, але і сприятимуть кращому врожаю.

Інший непоганий варіант – це бобові. Ви можете посадити біля полуниці квасолю, сою, горох, сочевицю чи інші бобові. А коріння цих рослин сприятиме розпушенню ґрунту. Окрім того, ви можете наситити його азотом, а це також буде корисним для полуниці.

Біля полуниці будуть добре рости і інші ягоди – малина, аґрус, смородина. І через те, що кущі мають зовсім іншу структуру коріння, ці рослини можуть боротися за поживні речовини із полуницею.