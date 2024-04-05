Для того, щоб отримати влітку гарний урожай, вам потрібно працювати над городом ще навесні. І недостатньо тільки підготувати ґрунт та насіння – потрібно також подумати над тим, які рослини де ви посадите.
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Які є правила вибору рослин-сусідів
Коли ви плануєте свій город, вам потрібно врахувати кілька нескладних, але справді обов'язкових правил. Зокрема:
- Не садіть поруч рослини, які потребують однакових поживних речовин.
- Не можна садити поруч рослини, які мають спільні хвороби чи шкідників.
- Не варто садити поруч рослини, які потребують різної кількості води.
- Враховуйте розміри рослин, щоб вони не перекривали світло одна одній.
Що можна посадити біля полуниці
Якщо ви хочете отримати надзвичайно багато ягід навесні і влітку, вам потрібно, щоб рослини, які ви посадите поруч із полуницею, не тільки не заважали їх рости, але і були природними захисниками від шкідників.
Перш за все, подумайте про посадку зелені. Її можна садити будь-де, адже вона надзвичайно невибаглива, і шкідники нею зазвичай не цікавляться. Біля вашої грядки полуниці базилік, шпинат, салат, щавель та рукола будуть не тільки виглядати красиво, але і сприятимуть кращому врожаю.
Інший непоганий варіант – це бобові. Ви можете посадити біля полуниці квасолю, сою, горох, сочевицю чи інші бобові. А коріння цих рослин сприятиме розпушенню ґрунту. Окрім того, ви можете наситити його азотом, а це також буде корисним для полуниці.
Біля полуниці будуть добре рости і інші ягоди – малина, аґрус, смородина. І через те, що кущі мають зовсім іншу структуру коріння, ці рослини можуть боротися за поживні речовини із полуницею.