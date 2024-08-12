Эти 5 цветов нужно посеять в августе: следующей весной они уже будут цвести

Работа над идеальной клумбой перед домом не завершается летом. И даже в августе и в начале осени вы можете высадить некоторые виды растений, чтобы они порадовали вас цветением следующей весной.

Пик лета уже позади, но в августе для огородников и садоводов все еще остается немало работы. Поэтому не упустите момент, когда нужно заняться высадкой цветов.

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Маки

Маки – это растения, которые полны символизма. И они не только радуют глаз, но и используются в кулинарии. Цветут они в течение длительного периода летом и могут предоставить вашим клумбам ярких акцентов красного, розового или белого.

Семена мака следует посеять на солнечном месте в бедной или среднедренированной почве. Делать это следует в конце лета или осенью.

Эхинацеи

Эти целебные растения обожают опылители, а также цветок может стать ярким элементом сада, ведь имеет высокое красивое соцветие и имеет много разных цветов.

Эхинацеи чрезвычайно неприхотливы и устойчивы к засухе, а также они прекрасно растут в малоплодородной и хорошо дренированной почве, если посадить их на солнечном месте.



Эхинацеи сажают летом / Фото Pexels

Дельфинии

Эти растения могут достигать невероятной высоты – до двух метров, и ими можно прекрасно украсить бордюры в летнем саду или просто посадить среди клумбы. Садоводы ценят их за богатый синий цвет, а также оттенки розового и фиолетового.

Семена можно сажать во влажную, хорошо дренированную почву.

Календулы

Второе название календул – это ноготки, и это неприхотливые растения, которые могут расти и в бедном, и в среднем грунте на открытом солнце или в полутени. Эти цветы также съедобны и имеют острый, несколько перечный вкус. Аромат также делает растение ценным компаньоном для многих овощей, ведь они могут привлечь хищных насекомых. Так календула становится ловушкой для вредителей, которые портят растения на огороде.

Люпины

Очень многие садоводы делают люпины основным растением для сада, и не зря. Они имеют желанные яркие цвета, притягивают опылителей и отпугивают личинок вредных насекомых. Посеять семена нужно в конце лета или осенью на солнечном участке, в хорошо дренированном грунте.