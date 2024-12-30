Многие стремятся начать в новом году "новую жизнь": забросить плохие привычки, получить новые положительные, больше учиться или усерднее работать, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы это сработало, нужно оставить несколько вещей в старом году.

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Отдайте долги

Народные приметы гласят, что на начало Нового года со всеми своими старыми долгами стоит рассчитаться. Даже если не получается сделать это полностью, постарайтесь закрыть долги хотя бы частично.

И касается это не только финансов, но и незавершенных дел на работе, в учебе или даже дома.

Избавьтесь от ненужных вещей

Ежегодно в доме накапливается определенное количество вещей, которыми мы больше не пользуемся: это может быть мебель, одежда, книги и тому подобное. И хранить хлам дальше в доме – это только блокировать новые возможности в наступающем году.

Поэтому лучше сразу же освободить место для новых вещей, выбросив старые, которые вам уже сейчас не нужны.



Ненужные вещи нужно выбросить / Фото Pexels

Купить подарки близким

Откладывать на последний вечер покупку подарков не стоит – это может привести к тому, что вы не успеете купить то, что нужно. Также перед тем, как покупать что-то, стоит узнать, что именно хочет получить конкретный человек в подарок, чтобы не прогадать с этим.

Сделайте себе подарок

Возможно, вы давно мечтаете о какой-то технике, или новой вещи, или книге? Не только ваши родные и близкие заслуживают подарки – себя радовать тоже нужно! Посетите место, о котором давно мечтали, или научитесь чему-то новому.

Отпустите прошлое

В новый 2025 год стоит войти с легкой душой и без всяких сожалений. Попросите прощения у всех, кого вы обидели, и простите сами. А если в жизни есть неприятные, лишние люди и ненавистники – отпустите их.