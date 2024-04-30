Май – это время, когда вам нужно воспользоваться шансом и исправить упущения, касающиеся пересадки растений или посева семян. Дальнейшее промедление может очень негативно сказаться на развитии растений.

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Однолетние и многолетние цветы

Именно эти растения первыми открывают новый сезон. Только снег начинает таять, а первоцветы уже тянутся к солнцу, но в мае для садовода есть еще немного работы.

В частности, нужно поделить и посадить корневища многолетних растений: ирисы, канны, лилейники, маки, пульпонарии. Кроме того, в первой и второй декаде месяца вам нужно посеять в грунт однолетники: астры, душистый табак, бальзамин и маттиолы.

В мае уже можно высаживать рассаду петуний, пеларгоний и других растений, которые зимовали в закрытых помещениях. Можно уже сажать и луковицы гладиолусов и клубни георгин, лютиков и анемон. Особое внимание уделите борьбе с сорняками – для этого нужно проводить регулярные прополки и рыхление почвы, а также мульчировать ее.

Плодово-ягодные кусты

Очень сильно урожай, который вы хотите получить в следующем сезоне, зависит от того, как вы будете ухаживать за кустами в мае. Поэтому для того, чтобы обеспечить себя ягодами, вам нужно провести завершающий этап обрезок и обработок от болезней и вредителей.

Также не забудьте о высадке новых растений в уже заранее заготовленные лунки. Нужно также провести мульчирование уже имеющихся посадок, полить и подкормить их.



За кустами нужно ухаживать / Фото Pexels

Фруктовый сад

Май – это время, когда сады цветут, но стоит не только наслаждаться красотой, но и позаботиться о нескольких важных вещах. В частности, провести окончательную обрезку деревьев, известкование и обкапывание.

Также не помешает и первая обработка специальными препаратами для защиты от вредителей и почек. Благоприятным в этот период также будет внесение азотных удобрений.

Что делать на огороде

На своем огороде вам стоит не забыть о таких важных задачах: