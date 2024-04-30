Конечно, нектарин – это дерево, которое требует правильного ухода и выращивания, однако работа над урожаем начинается еще с выбора хорошего сорта фрукта. Поэтому вы можете подобрать такой сорт, который лучше всего подойдет именно для вашего климата и потребностей.

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Месембрине

Инжирные нектарины прежде всего ассоциируются у большинства садоводов именно с Месембрине. Этот сорт – настоящее достояние французских селекционеров, ведь в этом плоде прекрасно все: и вкус, и вид фруктов, и замечательная сочность. Но стоит и вспомнить о том, насколько эти нектарины полезны.

И с каждым годом все больше людей, которые выращивают нектарины, делают ставку именно на этот сорт, ведь его можно эффективно выращивать и в домашних, и в промышленных масштабах.

Дерево такого нектарина вырастает до 4 – 5 метров в высоту и имеет широкую крону. Плоды будут сплюснутыми и очень крупными, с весом до 180 граммов. С одного дерева за сезон вы можете собрать до 30 – 40 килограммов нектаринов.

Ванг-3

Нектарин сорта Ванг происходит из Америки, но и в Украине может прекрасно прижиться. Преимущество этого сорта в том, что он прост в выращивании, активно растет – и особенно в случае, если вы используете стимуляторы роста – а также может начинать плодоносить уже на 3 – 4 год.

Плоды этого персика славятся длительным сроком хранения и тем, что их можно удачно и легко транспортировать. Крона такого дерева будет аккуратной, не очень раскидистой, а плоды – округлыми и без ворсинок. Порадует и урожайность – с дерева можно собрать до 50 килограммов нектаринов.



Сорта нектаринов нужно подбирать внимательно / Фото Pexels

Биг Топ

Этот нектарин будет большим, наливным и чрезвычайно витаминным. Сорт этого нектарина вывели американские селекционеры, и он полностью адаптирован к украинским условиям. С таким деревом вы получите стабильный урожай – но только при условии правильного ухода. Обычно дерево начинает плодоносить уже на 3 год после посадки на участке.

Дерево невысокое – всего до 2 – 3 метров, с округлой и раскидистой кроной.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Рубиновый

Если вы хотите посадить у себя в саду лучшие сорта нектаринов, то этот точно не стоит обходить вниманием! Рубиновый также был выведен американцами для промышленного выращивания – а это значит, что он чрезвычайно урожайный.

Вкус тоже не разочарует – плоды сочные и хрустящие, переливаются бордовыми оттенками и имеют гладкую кожуру. В этих плодах косточка будет очень легко отделяться от мякоти.