Конечно, нектарин – это дерево, которое требует правильного ухода и выращивания, однако работа над урожаем начинается еще с выбора хорошего сорта фрукта. Поэтому вы можете подобрать такой сорт, который лучше всего подойдет именно для вашего климата и потребностей.
Интересно Как ухаживать за сиренью в вазе: она будет стоять неделями
Месембрине
Инжирные нектарины прежде всего ассоциируются у большинства садоводов именно с Месембрине. Этот сорт – настоящее достояние французских селекционеров, ведь в этом плоде прекрасно все: и вкус, и вид фруктов, и замечательная сочность. Но стоит и вспомнить о том, насколько эти нектарины полезны.
И с каждым годом все больше людей, которые выращивают нектарины, делают ставку именно на этот сорт, ведь его можно эффективно выращивать и в домашних, и в промышленных масштабах.
Дерево такого нектарина вырастает до 4 – 5 метров в высоту и имеет широкую крону. Плоды будут сплюснутыми и очень крупными, с весом до 180 граммов. С одного дерева за сезон вы можете собрать до 30 – 40 килограммов нектаринов.
Ванг-3
Нектарин сорта Ванг происходит из Америки, но и в Украине может прекрасно прижиться. Преимущество этого сорта в том, что он прост в выращивании, активно растет – и особенно в случае, если вы используете стимуляторы роста – а также может начинать плодоносить уже на 3 – 4 год.
Плоды этого персика славятся длительным сроком хранения и тем, что их можно удачно и легко транспортировать. Крона такого дерева будет аккуратной, не очень раскидистой, а плоды – округлыми и без ворсинок. Порадует и урожайность – с дерева можно собрать до 50 килограммов нектаринов.
Сорта нектаринов нужно подбирать внимательно / Фото Pexels
Биг Топ
Этот нектарин будет большим, наливным и чрезвычайно витаминным. Сорт этого нектарина вывели американские селекционеры, и он полностью адаптирован к украинским условиям. С таким деревом вы получите стабильный урожай – но только при условии правильного ухода. Обычно дерево начинает плодоносить уже на 3 год после посадки на участке.
Дерево невысокое – всего до 2 – 3 метров, с округлой и раскидистой кроной.
Рубиновый
Если вы хотите посадить у себя в саду лучшие сорта нектаринов, то этот точно не стоит обходить вниманием! Рубиновый также был выведен американцами для промышленного выращивания – а это значит, что он чрезвычайно урожайный.
Вкус тоже не разочарует – плоды сочные и хрустящие, переливаются бордовыми оттенками и имеют гладкую кожуру. В этих плодах косточка будет очень легко отделяться от мякоти.