Звісно, нектарин – це дерево, яке потребує правильного догляду та вирощування, проте робота над урожаєм починається ще з вибору хорошого сорту фрукта. Тож ви можете підібрати такий сорт, який найкраще підійде саме для вашого клімату та потреб.
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Месембрине
Інжирні нектарини перш за все асоціюються у більшості садівників саме з Месембрине. Цей сорт – справжнє надбання французьких селекціонерів, адже у цьому плоді чудово все: і смак, і вигляд фруктів, і чудова соковитість. Але варто і згадати про те, наскільки ці нектарини корисні.
І з кожним роком все більше людей, які вирощують нектарини, роблять ставку саме на цей сорт, адже його можна ефективно вирощувати і в домашніх, і в промислових масштабах.
Дерево такого нектарина виростає до 4 – 5 метрів у висоту та має розлогу крону. Плоди будуть сплюснутими та дуже великими, з вагою до 180 грамів. З одного дерева за сезон ви можете зібрати до 30 – 40 кілограмів нектаринів.
Ванг-3
Нектарин сорту Ванг походить із Америки, але і в Україні може чудово прижитися. Перевага цього сорту в тому, що він простий у вирощуванні, активно росте – і особливо у випадку, якщо ви використовуєте стимулятори росту – а також може починати плодоносити вже на 3 – 4 рік.
Плоди цього персика славляться тривалим терміном зберігання та тим, що їх можна вдало та легко транспортувати. Крона такого дерева буде акуратною, не дуже розлогою, а плоди – округлими і без ворсинок. Порадує і врожайність – з дерева можна зібрати до 50 кілограмів нектаринів.
Сорти нектаринів потрібно підбирати уважно / Фото Pexels
Біг Топ
Цей нектарин буде великим, наливним та надзвичайно вітамінним. Сорт цього нектарина вивели американські селекціонери, та він повністю адаптований до українських умов. З таким деревом ви отримаєте стабільний урожай – але тільки за умови правильного догляду. Зазвичай дерево починає плодоносити вже на 3 рік після посадки на ділянці.
Дерево невисоке – всього до 2 – 3 метрів, із округлою та розлогою кроною.
Рубіновий
Якщо ви хочете посадити у себе в саду найкращі сорти нектаринів, то цей точно не варто оминати увагою! Рубіновий також був виведений американцями для промислового вирощування – а це значить, що він надзвичайно врожайний.
Смак теж не розчарує – плоди соковиті та хрумкі, переливаються бордовими відтінками та мають гладку шкірку. У цих плодах кісточка буде дуже легко відділятися від м'якоті.