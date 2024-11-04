Сделайте в спальне эти 5 вещей: сон улучшится сразу же

Вы могли даже не осознавать, насколько сильно оформление и дизайн вашей спальни влияют на качество вашего сна. И изменение всего нескольких элементов может существенно повлиять на качество отдыха.

Ваша спальня – это больше, чем просто место, где можно упасть и заснуть ночью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И хорошо спроектированная комната может быть местом покоя, что обеспечивает лучший отдых.

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Уберите беспорядок

Беспорядок в комнате может плохо повлиять на то, как вы будете спать. В захламленной комнате очень трудно расслабиться, и она может показаться перегруженной и напряженной. Убедитесь, что в шкафах и ящиках достаточно места для хранения всей одежды, а для важных мелочей есть свое место на полках.

Выбирайте спокойные цвета

Когда говорится о дизайне спокойной комнаты, то есть спальни, нужно выбирать такие цвета, которые будут способствовать отдыху и расслаблению. Основными тонами лучше выбирать теплые, яле достаточно яркие, с прохладными успокаивающими акцентами.

Сохраняйте цвета нейтральными, старайтесь выбирать средний тон для пола и не впадать в крайности. То же касается и мебели.

Разберитесь с температурой

Идеальная температура для сна у каждого человека, конечно же, своя. Но эксперты сходятся во мнении, что для более быстрого засыпания в спальне должно быть прохладно. Вы можете установить вентилятор, или открывать окна незадолго до сна для того, чтобы охладить комнату.



В спальне должно быть прохладно / Фото Pexels

Позаботьтесь о звукоизоляции

Никто не хочет просыпаться среди ночи из-за шума соседей или машин, ездящих под окнами. Для того, чтобы иметь хороший сон, стоит позаботиться не только о том, чтобы в комнате было темно, но и о полной тишине, насколько это возможно.

Первое, что нужно сделать – это позаботиться о качественных окнах и крепкие двери. Также вы можете создать такой интерьер, который будет поглощать внешний шум: в этом помогут прочные шторы и мягкий ковер.

Убедитесь, что имеете качественное постельное белье

Может ли быть что-то приятнее, чем лечь вечером на чистую постель? Но также нужно убедиться, чтобы она была качественная, и для этого эксперты советуют выбирать простыни из натуральных тканей, а не синтетику.

Вы можете попробовать несколько различных вариантов для того, чтобы понять, какая ткань наиболее приятна для вашей кожи и позволяет вам быстрее заснуть.