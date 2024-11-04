Зробіть у спальні ці 5 речей: сон покращиться відразу ж

Ви могли навіть не усвідомлювати, наскільки сильно оформлення та дизайн вашої спальні впливають на якість вашого сну. І зміна всього кількох елементів може суттєво вплинути на якість відпочинку.

Ваша спальня – це більше, ніж просто місце, де можна впасти і заснути вночі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І гарно спроєктована кімната може бути місцем спокою, що забезпечує найкращий відпочинок.

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Приберіть безлад

Безлад у кімнаті може погано вплинути на те, як ви будете спати. У захаращеній кімнаті дуже важко розслабитися, і вона може здатися перевантаженою та напруженою. Переконайтеся, що в шафах та ящиках достатньо місця для зберігання усього одягу, а для важливих дрібничок є своє місце на полицях.

Обирайте спокійні кольори

Коли мовиться про дизайн спокійної кімнати, тобто спальні, потрібно обирати такі кольори, які сприятимуть відпочинку та розслабленню. Основними тонами краще обирати теплі, яле досить яскраві, з прохолодними заспокійливими акцентами.

Зберігайте кольори нейтральними, намагайтеся обирати середній тон для підлоги і не впадати в крайнощі. Те саме стосується і меблів.

Розберіться з температурою

Ідеальна температура для сну у кожної людини, звісно ж, своя. Але експерти сходяться на думці, що для швидшого засинання у спальні має бути прохолодно. Ви можете встановити вентилятор, або ж відчиняти вікна незадовго до сну для того, аби охолодити кімнату.



У спальні має бути прохолодно / Фото Pexels

Подбайте про звукоізоляцію

Ніхто не хоче прокидатися серед ночі через шум сусідів чи машини, що їздять під вікнами. Для того, аби мати гарний сон, варто подбати не тільки про те, аби в кімнаті було темно, але й про повну тишу, наскільки це можливо.

Перше, що потрібно зробити – це подбати про якісні вікна та міцні двері. Також ви можете створити такий інтер'єр, який поглинатиме зовнішній шум: у цьому допоможуть міцні штори та м'який килим.

Переконайтеся, що маєте якісну постільну білизну

Чи може бути щось приємніше, ніж лягти ввечері на чисту постіль? Але також потрібно переконатися, аби вона була якісна, і для цього експерти радять обирати простирадла з натуральних тканин, а не синтетику.

Ви можете спробувати кілька різних варіантів для того, аби зрозуміти, яка тканина найбільш приємна для вашої шкіри та дозволяє вам швидше заснути.