Якщо ви прийшли в магазин для того, аби обрати цибулини квітів, потрібно звернути увагу не тільки на сорт, але й на розмір цибулини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste.

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Як вимірювати розмір квіткових цибулин

Насправді вимірювання цибулин – це дуже просто. Наприклад, розмір 10/12 означає, що цибулина має бути від 10 до 12 сантиметрів в окружності. Втім, зверніть увагу, що це не діаметр, а саме окружність цибулини. Коли ж квіткові цибулини сортують, вони потрапляють на спеціальні решітки з отворами певного розміру.

І ці розміри підібрані так, щоб через них проходили тільки цибулини певної окружності. Оскільки жодна цибулина не буває ідеально круглою та рівною, розмір визначають тільки приблизно, у межах певної похибки.

У промислових масштабах такий спосіб вимірювання набагато ефективніший, ніж вимірювання кожної цибулини окремо. І, певно, це не буде дивиною, але що більша окружність цибулини, то краще буде рости рослина. Адже саме у цибулині містяться усі поживні речовини, які рослина використовує для росту та розвитку.



Цибулини квітів потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Окрім того, потрібно також зазначити, що для різних рослин, навіть у межах одного виду, мінімальний розмір цибулини може бути досить різним. Наприклад, у більшості тюльпанів розмір цибулини – 10/11, або ж 11/12, а за довжини окружності менше, ніж 9, рослини навіть не зацвітуть цього року.

Вважається, що в межах одного сорту більші цибулини можуть дати більші квіти, потужніше стебло та взагалі міцнішу рослину.

Як обирати цибулини квітів

Як бачите, розмір цибулини не є визначним критерієм вибору рослини, адже вони мають дуже мінливий розмір залежно від сорту. Втім, головне, на що потрібно зважати під час покупки – це стан цибулини. Вона має бути щільною, не м'якою, а також не мати ознак ушкодження пліснявою та шкідниками.