Если вы пришли в магазин для того, чтобы выбрать луковицы цветов, нужно обратить внимание не только на сорт, но и на размер луковицы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste.

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Как измерять размер цветочных луковиц

На самом деле измерение луковиц – это очень просто. Например, размер 10/12 означает, что луковица должна быть от 10 до 12 сантиметров в окружности. Впрочем, обратите внимание, что это не диаметр, а именно окружность луковицы. Когда же цветочные луковицы сортируют, они попадают на специальные решетки с отверстиями определенного размера.

И эти размеры подобраны так, чтобы через них проходили только луковицы определенной окружности. Поскольку ни одна луковица не бывает идеально круглой и ровной, размер определяют только приблизительно, в пределах определенной погрешности.

В промышленных масштабах такой способ измерения гораздо эффективнее, чем измерение каждой луковицы отдельно. И, вероятно, это не будет диковинкой, но чем больше окружность луковицы, тем лучше будет расти растение. Ведь именно в луковице содержатся все питательные вещества, которые растение использует для роста и развития.



Луковицы цветов нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Кроме того, нужно также отметить, что для разных растений, даже в пределах одного вида, минимальный размер луковицы может быть достаточно разным. Например, у большинства тюльпанов размер луковицы – 10/11, или 11/12, а при длине окружности меньше, чем 9, растения даже не зацветут в этом году.

Считается, что в пределах одного сорта большие луковицы могут дать большие цветы, мощнее стебель и вообще более крепкое растение.

Как выбирать луковицы цветов

Как видите, размер луковицы не является определяющим критерием выбора растения, ведь они имеют очень изменчивый размер в зависимости от сорта. Впрочем, главное, на что нужно обращать внимание при покупке – это состояние луковицы. Она должна быть плотной, не мягкой, а также не иметь признаков повреждения плесенью и вредителями.