Что убрать в саду и огороде перед Пасхой: нужно знать

Пасха – это важный праздник, к которому нужно как следует подготовиться. Многие хозяйки убирают в доме перед воскресеньем, но позаботиться нужно также и о чистоте огорода и сада.

Весеннее тепло уже давно наступило, а это значит, что стоит браться за многие огородные и садовые задачи. И некоторые из них особенно важно завершить к 5 мая.– чтобы встретить Пасху на чистом и чистоплотном участке. И Советы 24 подобрали несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание к наступлению праздника.

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Начните с осмотра сада

Первое, что вам нужно сделать– это не спеша пройтись по своему участку и уделить внимание заброшенным частям сада и огорода. Оцените весь вред, которую земля и деревья получили от мороза. Эта начальная проверка даст вам ценную информацию относительно того, что вам нужно делать дальше– какие сферы требуют внимания, и где вам может понадобиться дополнительная помощь.

Весенняя пропалка

Перед наступлением Пасхи вы точно захотите избавиться от сорняков у себя в саду и на огороде. Проверьте, тщательно ли вы просочили грядки с уже посеянными культурами. Для того, чтобы избавиться от сорняков на больших территориях, можно использовать комбинации из ручных и химических методов прополки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Главное– сосредоточиться на том, чтобы выдергивать сорняк полностью, с корнем– так вы сможете предотвратить его повторный рост.

Уберите мусор и закончите обрезки

Некоторые растения нуждаются в весенней обрезке, которую точно нужно завершить к Пасхе. Кроме того, будьте внимательны к кучу сена, сухих сорняков и опавших листьев, что могут еще лежать у вас в саду и на огороде.

Их обязательно нужно собрать и перенести в одно место, чтобы придать саду более опрятный вид.



К Пасхе нужно убрать в саду / Фото Pexels

Побелите дом

Еще одно важное хозяйственное дело, которую пытаются завершить к Пасхе– это побелка дома, чтобы она, как и сад и огород, выглядела аккуратно и красиво.