6 вещей, которые нужно убрать перед Рождеством: не забудьте о них
Праздники – это прекрасная возможность расслабиться и отдохнуть, но перед ними нужно выполнить немало работы: купить продукты, подготовить блюда, пригласить гостей. И главное – вычистить дом до блеска.
В беготне и хлопотах перед праздниками очень легко забыть о какой-то комнате или безделушке, где накопилось немало грязи и пыли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Bond Cleaning. Впрочем, встречать Рождество в грязном доме не хочется никому, поэтому проверьте себя по списку всего, что нужно почистить уже сейчас.
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Духовка
На Рождество немало блюд запекаются в духовке – печенье, мясо и тому подобное. И обычно приготовление не обходится без того, что на решетках накапливается жир и остатки пищи, появляются стойкие пятна и разводы.
Перед праздником стоит снять решетки с прибора и замочить их в горячей воде с мылом. Раствор белого уксуса и мыльной воды тем временем распылите внутри духовки и оставьте на несколько минут.
Пастой из пищевой соды можно воспользоваться для того, чтобы удалить накопленный жир.
Ванная комната
Ванная – это место, где вас может ожидать достаточно большое количество неприятных сюрпризов, и перед Рождеством нужно обратить особое внимание на маленькие и, казалось бы, незначительные детали, о которых вы забывали в течение всего года.
- Проверьте закоулки на наличие протечек и плесени.
- Очистите душевую лейку, шторку и стены.
- Протрите стеклянные дверцы и зеркала.
- Выстирайте коврик.
- Очистите плитку и линии затирки.
Ковры
Хотите насладиться рождественскими праздниками? Заранее почистите ковер, чтобы не пришлось приводить его в порядок в последний момент. Вы будете удивлены тем, сколько пыли, грязи, жира и микробов он содержит.
Ковры нужно чистить довольно часто / Фото Pexels
Пропылесосьте ковер, а после этого очистите его с помощью специального средства и жесткой щетки.
Помойте посуду
Конечно же, после ужина и обеда вы всегда моете свои тарелки и кастрюли, но как насчет праздничного сервиза, что вы достаете из серванта несколько раз в год? Убедитесь заранее, что на бокалах нет разводов от воды, а все тарелки были качественно вымыты после предыдущего использования.
Очистите все шкафы
Нельзя забыть и о кухонных шкафах – самое время избавиться от всех просроченных, сломанных и пустых предметов. Также можно пересмотреть и содержимое кладовой и убрать в ней беспорядок. Это поможет вам и оценить, есть ли у вас дома все необходимые продукты для приготовления праздничного ужина.
Пол
Независимо от того, покрыт ли у вас дома пол линолеумом, плиткой или деревом, его нужно обязательно качественно почистить перед появлением гостей, чтобы избавиться от остатков мусора, грязи и пыли.