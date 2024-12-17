Зима – это прекрасное время года, но одновременно и наиболее беспорядочная, и часто является серьезным вызовом по поддержанию порядка в доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сломанные украшения

Независимо от того, или это гирлянда, которая уже не работает годами, или разбитая игрушка, которую вы случайно уронили, когда украшали елку, нет никакого смысла хранить эти вещи у себя дома и в дальнейшем. Гораздо лучше будет избавиться от них сразу, чтобы получить место для новых украшений, которые вы точно купите или изготовите самостоятельно вскоре.

Искусственная елка

Есть немало факторов, которые делают искусственные елки удобнее и лучше настоящих – они не осыпаются, вам не нужно покупать их каждый год, и они могут служить годами. Впрочем, все же не вечно – и если ваша искусственная елка уже выглядит не лучшим образом, гораздо лучше будет ее заменить на новую.

Старая утварь для выпечки

Возможно, у вас есть десятки разных форм для печенья, которые вы никогда не используете? Или пригоревшие противни, которые вы не выбрасываете сугубо из ностальгии? Лучше избавиться от них уже этой зимой, ведь со всеми вкусностями, что вы планируете готовить к Рождеству, на кухне точно не останется лишнего места для хлама.



Формы для выпечки нужно время от времени заменять / Фото Pexels

Остатки упаковочных материалов

Если у вас осталось немного бумаги для заворачивания подарков, не стоит тешить себя надеждами, что вы используете его в следующем году. К тому моменту вы точно забудете об этой бумаге и просто купите новую, тем временем где-то на полках будет накапливаться гора из обрезков старого хлама. Остатки упаковочных материалов лучше выбрасывать сразу же после того, как вы подарите все подарки за сезон.

Нишевая праздничная одежда

Время достать из шкафа всю одежду, что вы покупали специально для тематических вечеринок или праздников. Собираетесь ли вы снова носить рождественский свитер со смешным каламбуром и оленями? Будете ли использовать повторно хэллоуинские костюмы? Если нет – лучше освободить место в шкафу для подарков и новых покупок.