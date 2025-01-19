Из всех мест, где вы проводите уборку дома, забыть о холодильнике проще всего. Впрочем, без регулярной очистки от мусора это пространство может очень быстро превратиться в массу забытой еды, пролитых напитков и неприятных запахов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Просроченные продукты

Конечно, это может показаться очевидным, но нет смысла хранить в холодильнике продукты, которые испортились. Также нужно выбросить скользкие овощи, что уже завяли, фрукты, которые имеют странный запах, и все продукты, что невозможно сохранить.

И не нужно ждать, пока все продукты испортятся – просто выделяйте пять минут в неделю, чтобы проверить сроки годности пищи в холодильнике и выбросить все, что уже нельзя есть.

Соусы, которые вы никогда не используете

Во многих холодильниках на боковых полках можно увидеть целые "кладбища" соусов, которые никогда не используются. Срок годности этих продуктов может быть очень долгим, но нет причины хранить продукты, которыми вы не планируете пользоваться.

Спросите себя, использовали ли вы эту приправу, или соус в течение последних нескольких месяцев, и она вообще вам нравится. Если ответ – нет, тогда стоит ее выбросить.

Еда, которая вам не понравилась

Вы купили новую закуску или продукт, который вам не понравился на вкус? Не позволяйте ему занимать место в холодильнике и постепенно портиться. Если вы не собираетесь есть продукт, его стоит выбросить. И это нормально – все люди время от времени покупают продукты, которые потом не нравятся. Главное – не дать еде испортиться в холодильнике и не делать одну и ту же ошибку дважды.



Не стоит хранить невкусную еду / Фото Pexels

Таинственные контейнеры

Вероятно, все пользуются пищевыми контейнерами, где хранятся остатки блюд, или другая пища, которую вы уже даже не помните, как туда клали. Если вы не можете распознать продукт, или вспомнить, как долго он стоит на полке, не стоит его есть – лучше попрощаться с ним.

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Несколько одинаковых продуктов

Конечно, все время от времени делают ошибки – например, открыли три банки с соусом одновременно. В конце концов, вы используете все три – но они занимают немало места на полках.

Если у вас уже есть три открытые банки, тогда лучше будет объединить несколько полупустых бутылок заправки в одну и избавиться от пустых банок.