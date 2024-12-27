Кухня – это основная комната во многих домах, где каждый день проводят немало времени. Впрочем, это также означает и то, что это – самая грязная комната в доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eating Well. И для того, чтобы наконец освободить на ней немного места, нужно выбросить некоторые старые вещи.

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Старые губки

Возможно, вы об этом не догадывались, но ваши кухонные губки могут быть даже грязнее, чем сиденья унитаза. И поэтому так важно вовремя их заменять; эксперты убеждены, что делать это нужно каждые 2 недели.

Впрочем, вы можете немного продлить срок вашей губки, если нагреете ее в микроволновой печи – это поможет удалить из нее все бактерии.

Изношенные разделочные доски

Доски из дерева могут служить, к сожалению, не вечно – и даже если вы имеете разные для мяса и рыбы и овощей и остальных продуктов, все равно время от времени их нужно заменять. Как только вы замечаете трещины и бороздки на доске – это признак, что она уже не такая безопасная, как раньше, и ее нужно заменить.

Старая посуда

Возможно, вы все еще держите в шкафу чашки со сколом и треснувшие тарелки? Что ж, самое время избавиться от них и освободить место для новой, целой посуды. Учитывайте, что треснувшая посуда может представлять опасность – если вы нальете туда что-то горячее, она может окончательно сломаться и нанести травмы или повредить мебель.



Старую посуду нужно заменять / Фото Pexels

Соломинки, пластиковые приборы и приправы

Если вы часто заказываете доставку, тогда у вас дома точно накопился впечатляющий запас пластиковых вилок, одноразовых деревянных палочек для суши и тому подобное. И несмотря на то, что выбрасывание их в мусорку может показаться расточительным, хранение их на кухне только загромождает ваше пространство и создает беспорядок.

Кухонные магниты

Магниты часто бывают невероятными сувенирами из поездок, путешествий и т.д., но иногда их становится слишком много, и они начинают визуально загромождать пространство на кухне. Подумайте о том, чтобы сохранить свои любимые магниты, а остальные отложить в коробку с приятными безделушками, которые вы храните где-то в шкафу. Вы будете удивлены, сколько места это освободит!

Растительное масло

К сожалению, растительное масло не хранится так долго, как вы думаете. и со временем оно может стать несвежим, прогорклым или кислым и потерять свои ароматические качества.

Учитывайте, например, что бутылка оливкового масла после открытия остается свежей только несколько месяцев. Если вы не уверены, сколько времени была открыта бутылка с маслом, лучше заменить ее.

Еда из морозильной камеры

Морозилка – это отличный способ долго хранить продукты. А также это отличный способ забыть о том, что вы купили какую-то еду, на несколько лет. И, к сожалению, в морозилке вещи хранятся не вечно. Поэтому проверьте сроки годности всех продуктов, что храните в морозилке и выбросьте все, что уже испортилось.