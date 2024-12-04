Этот трюк поможет проблемные места держать чистыми и избегать вредных средств, на которые у многих есть аллергия, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Французские хозяйки очень любят всевозможные натуральные методы, поэтому в сети можно найти немало интересных лайфхаков. К примеру, один из них – это устранение запахов с помощью миски с уксусом. Это средство уже стало очень популярным и помогает справляться со многими загрязнениями.

Для чего ставят уксус с водой в миску

Уксус является природным антисептиком, поскольку имеет очищающие и обезжиривающие свойства. Уксус способен устранить сильные и стойкие запахи и эффективно удалить жир с нагаром. Подходит такой простой метод для всех, кто хочет держать духовку чистой.

Сначала наполните миску водой и добавьте внутрь 2 стакана обычного или яблочного уксуса. Тогда поставьте миску в разогретую духовку до 180 градусов. Оставьте ее там на 15 минут. За это время уксус успеет испариться, проникнет в труднодоступные место, расщепит весь жир и грязь.

Далее миску надо вынуть и дать духовке время на охлаждение. Когда она немного остынет, протрите все поверхности мягкой тканью или губкой, чтобы удалить остатки загрязнений.



Вода и уксус уберет все загрязнения / Фото Pexels

Специалисты говорят, что уксус способен справиться с насыщенным запахом рыбы, жира или пригоревшей пищи. Пары уксуса размягчают жир и нагар, а это упрощает их удаление.

В качестве альтернативы, вы можете использовать миску с лимоном. Ее надо наполнить горячей водой и добавить нарезанный ломтиками лимон. Поместите средство в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. После того, как миску заберете из духовки, внутри все будет очень красиво пахнуть. Эти несколько простых методов помогут вам поддерживать чистоту.