Осмотрите свою ванную: из нее нужно выбросить 5 вещей

Ванная комната – это место, где мы моемся, но это не значит, что эта комната всегда идеально чистая. Поэтому важно убедиться, что вы держите ее в порядке.

Если шкафчики в вашей ванной переполнены, а вы уже не знаете, куда ставить новые вещи, самое время разобраться с хламом, что там почти наверняка накопился, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Просроченные вещи

Продукты, которые имеют истекший срок годности, должны уже исчезнуть из вашей ванной комнаты. Вы не сможете ими воспользоваться, поэтому и держать их нет смысла. Стоит проверить все баночки с косметикой, что вы имеете – и вы можете быть удивлены тому, насколько много из них придется выбросить.

Пустые контейнеры

Конечно, вы можете держаться за пустые баночки из шампуней, гелей для душа и кремов в надежде выжать из них еще немного продукта, лучше все же выбросить их и не позволять им занимать место на ваших полках – особенно после того, как вы уже заменили их новым товаром.

Старые губки и мочалки

Избавляйтесь от старых мочалок без всяких сожалений, когда понимаете, что они уже не используют свою функцию. Учитывайте то, что они могут невероятно быстро стать рассадником плесени и бактерий, ведь почти всегда остаются влажными и не успевают высохнуть между использованиями.



Старые мочалки нужно выбрасывать / Фото Pexels

Старые бритвы

Возможно, бритвы в вашем шкафу уже покрылись ржавчиной? Значит, держать их дома точно не стоит. Старые бритвы менее эффективны и могут даже вызвать беспокойство относительно безопасности.

Изношенные коврики

Коврик в ванной комнате – это очень удобно, но со временем даже самые качественные из них нужно заменять. Дело в том, что из-за своего расположения они всегда впитывают очень много влаги, а это со временем приведет к появлению грибка или плесени. Поэтому когда заметите признаки износа, обязательно замените их.