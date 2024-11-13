Огляньте свою ванну: з неї потрібно викинути 5 речей

Ванна кімната – це місце, де ми миємося, та це не значить, що ця кімната завжди є ідеально чистою. Тож важливо переконатися, що ви тримаєте її у порядку.

Якщо шафки у вашій ванній переповнені, а ви вже не знаєте, куди ставити нові речі, саме час розібратися з мотлохом, що там майже напевно накопичився, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Протерміновані речі

Продукти, які мають вичерпаний термін придатності, мають вже зникнути з вашої ванної кімнати. Ви не зможете ними скористатися, тож і тримати їх немає сенсу. Варто перевірити усі баночки з косметикою, що ви маєте – і ви можете бути здивовані тому, наскільки багато з них доведеться викинути.

Порожні контейнери

Звісно, ви можете триматися за порожні баночки з шампунів, гелів для душу та кремів у надії вичавити з них ще трохи продукту, краще все ж викинути їх та не дозволяти їм займати місце на ваших полицях – особливо після того, як ви вже замінили їх новим товаром.

Старі губки та мочалки

Позбувайтеся старих мочалок без жодних жалів, коли розумієте, що вони вже не використовують свою функцію. Зважайте на те, що вони можуть неймовірно швидко стати розсадником цвілі та бактерій, адже майже завжди залишаються вологими та не встигають висохнути між використаннями.



Старі мочалки потрібно викидати / Фото Pexels

Старі бритви

Можливо, бритви у вашій шафі вже покрилися іржею? Значить, тримати їх вдома точно не варто. Старі бритви менш ефективні та можуть навіть викликати занепокоєння щодо безпеки.

Зношені килимки

Килимок у ванній кімнаті – це дуже зручно, але з часом навіть найбільш якісні з них потрібно замінювати. Річ у тім, що через своє розташування вони завжди вбирають дуже багато вологи, а це з часом призведе до появи грибка чи цвілі. Тож коли помітите ознаки зносу, обов'язково замініть їх.