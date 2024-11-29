Люди любят перестраивать и ремонтировать свои дома, ведь есть что-то захватывающее в том, чтобы обновить комнаты в доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.

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Цвета краски

Если несколько лет назад вы подхватили тренд на серый цвет стен, то сейчас, возможно, пришло время обновить помещение. Даже если краска еще не потрескалась и выглядит новой, дизайнеры уверяют, что цвет уже давно устарел. Для того, чтобы избежать таких проблем в будущем, вы можете выбрать вечный цвет, который не выйдет из трендов.

Дверные ручки

Возможно, вы уже несколько раз делали ремонт во всем доме, но меняли ли вы дверные ручки? Если они все еще те же, что и двадцать лет назад, возможно, стоит обратить внимание на этот момент.

Обычная замена ручек может сильно повлиять на вид вашего дома.



Дверные ручки нужно заменять / Фото Pexels

Светильники

Очень часто люди делают ошибку, когда завершают ремонт дома, не взвесив на то, как выглядят светильники. Осветительные приборы должны не просто работать, они также должны показывать ваше видение дизайна дома.

Термостаты

Обычно на них не обращают внимания, потому что это обычные функциональные вещи, но нужно учитывать не только на функции вещи, но и на то, как термостат впишется в ваше помещение.

Крышки розеток и выключателей

Эти вещи имеют небольшое, но ощутимое влияние на дизайн вашего дома. Вы постоянно взаимодействуете с этими покрытиями, поэтому даже если не осознаете их эстетической привлекательности или ее отсутствия, вы точно это чувствуете.