Почему в крупах появляются жучки и как с ними бороться – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Эти 2 ошибки с бытовой техникой портят вашу кухню

Как известно, чаще всего жучки, которые появляются в крупах, это – зерноеды, пищевые моли или долгоносики. Они проникают в крупы еще на складах или уже дома через зараженные упаковки. К счастью, есть несколько способов, которые помогут с ними бороться.

Как бороться с жучками в крупах

Проверка и очистка

Первым делом переберите все крупы дома. Если жучки есть в одной упаковке, проверьте другие: вредители легко распространяются. Зараженные продукты лучше выбросить – попытки "просеять" не гарантируют безопасности, ведь остаются яйца или личинки.

Замораживание

Свежекупленную крупу можно сразу поставить в морозильник на 3 – 4 суток. Низкая температура убивает яйца и личинки, которые могли остаться незаметными.



Как избавиться от жучков в крупах / Фото Pinterest

Прожарка

Альтернативный метод – прокалить крупу на сковородке или в духовке (на 100 – 120 градусов около 15 минут). Это тоже помогает уничтожить возможных вредителей.

Герметичное хранение

Пересыпайте крупы в стеклянные или пластиковые контейнеры с плотными крышками. Бумажные пакеты и открытые коробки – легкая мишень для жучков.

Кстати, найти герметичные баночки для круп по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Что говорят народные методы

Согласно народным методам, в банки с крупами можно положить:

лавровый лист,

зубчик чеснока,

сушеную цедру лимона или пакетик ванилина.

Все эти запахи отпугивают вредителей. Некоторые хозяйки также используют зерна черного перца или гвоздику.

Опасно ли есть эту крупу

Жучки в крупах не представляют угрозы для здоровья, но их продукты жизнедеятельности могут быть токсичными. И если жучков еще можно отсеять, то эти продукты останутся и в муке, и в крупах. Поэтому лучше даже после просеивания не есть его, а использовать для корма птицам и тому подобное.

Появление жучков в крупах – не катастрофа, но важный сигнал. Регулярная проверка продуктов, соблюдение условий хранения и профилактические меры помогут избежать повторения ситуации и сохранить вашу кухню чистой и безопасной.