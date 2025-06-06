Чому у крупах з'являються жучки та як з ними боротися – розкаже 24 Канал.

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Як відомо, найчастіше жучки, які з'являються у крупах, це – зерноїди, харчові молі або довгоносики. Вони проникають у крупи ще на складах або вже вдома через заражені упаковки. На щастя, є кілька способів, які допоможуть з ними боротися.

Як боротися з жучками у крупах

Перевірка та очищення

Насамперед переберіть усі крупи вдома. Якщо жучки є в одній упаковці, перевірте інші: шкідники легко поширюються. Заражені продукти краще викинути – спроби "просіяти" не гарантують безпеки, адже залишаються яйця чи личинки.

Заморожування

Свіжокуплену крупу можна відразу поставити в морозильник на 3 – 4 доби. Низька температура вбиває яйця та личинки, які могли залишитися непомітними.



Як позбутися жучків у крупах / Фото Pinterest

Прожарювання

Альтернативний метод – прожарити крупу на сковорідці або в духовці (на 100 – 120 градусів близько 15 хвилин). Це теж допомагає знищити можливих шкідників.

Герметичне зберігання

Пересипайте крупи у скляні або пластикові контейнери з щільними кришками. Паперові пакети й відкриті коробки – легка мішень для жучків.

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Що кажуть народні методи

Згідно з народними методами, у банки з крупами можна покласти:

лавровий лист,

зубчик часнику,

сушену цедру лимона або пакетик ваніліну.

Всі ці запахи відлякують шкідників. Деякі господині також використовують зерна чорного перцю чи гвоздику.

Чи небезпечно їсти цю крупу

Жучки в крупах не становлять загрози для здоров'я, але їхні продукти життєдіяльності можуть бути токсичними. І якщо жучків ще можна відсіяти, то ці продукти залишаться і у борошні, і в крупах. Тож краще навіть після просіювання не їсти його, а використовувати для корму птахам тощо.

Поява жучків у крупах – не катастрофа, але важливий сигнал. Регулярна перевірка продуктів, дотримання умов зберігання та профілактичні заходи допоможуть уникнути повторення ситуації та зберегти вашу кухню чистою й безпечною.