Так почему же считается, что через порог нельзя ничего передавать – расскажет 24 Канал.

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Почему нельзя передавать вещи через порог

Старинные верования

В древности порог дома считался священной границей между "своим" и "чужим" миром. Считалось, что именно на пороге поселяется дух предков или домовой, который охраняет дом. Любое вмешательство в его "территорию" могло вызвать злые силы или принести несчастье.

Психологический предел

Передача вещей через порог – это символ нарушения личного пространства. Психологически люди воспринимают границу дома как зону безопасности, и передача предметов "на границе" вызывает внутренний дискомфорт или напряжение.



Почему нельзя передавать вещи через порог / Фото Unsplash

Плохие последствия по поверьям

По народным приметам, если передавать вещи через порог, можно:

поссориться с этим человеком;

навлечь болезни или неудачи;

потерять удачу или деньги;

нарушить гармонию в доме.

Погребальные традиции

В украинских обрядах раньше мертвых выносили именно через порог. Поэтому он ассоциировался с прощанием, потерей, переходом в другой мир. Из-за этого даже обычная передача предметов могла считаться опасной.

Интересно! Если уже стоите на пороге – лучше сделать шаг в дом или предложить другому человеку выйти. Передавать вещи стоит уже внутри или снаружи, но не "на границе".