То чому ж вважається, що через поріг не можна нічого передавати – розкаже 24 Канал.
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Чому не можна передавати речі через поріг
- Старовинні вірування
У давнину поріг дому вважався священною межею між "своїм" і "чужим" світом. Вважалося, що саме на порозі оселяється дух предків або домовик, який охороняє дім. Будь-яке втручання в його "територію" могло викликати злі сили або принести нещастя.
- Психологічна межа
Передача речей через поріг – це символ порушення особистого простору. Психологічно люди сприймають межу дому як зону безпеки, і передача предметів "на межі" викликає внутрішній дискомфорт або напругу.
Чому не можна передавати речі через поріг / Фото Unsplash
- Погані наслідки за повір'ями
За народними прикметами, якщо передавати речі через поріг, можна:
- посваритися з цією людиною;
- накликати хвороби чи невдачі;
- втратити удачу або гроші;
- порушити гармонію в домі.
- Поховальні традиції
В українських обрядах раніше мертвих виносили саме через поріг. Тому він асоціювався з прощанням, втратою, переходом в інший світ. Через це навіть звичайна передача предметів могла вважатися небезпечною.
Цікаво! Якщо вже стоїте на порозі – краще зробити крок у дім або запропонувати іншій людині вийти. Передавати речі варто вже всередині чи зовні, але не "на межі".