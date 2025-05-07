Положите это под кровать: надежно защитите дом от злого глаза

Издавна предки старались защитить свой дом от разнообразного негативного воздействия – и энергетического в том числе. Сделать это можно с помощью разнообразных оберегов.

Предки верили, что дом нужно надежно защищать не только от недоброжелателей, но и от негативной энергии. Особенно важно было, чтобы не чувствовалось такой энергетики в спальне, где человек особенно уязвим, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Соль

Издавна соль считалась мощным оберегом, защищающим человека от "дурного глаза". Предки также считали, что вся нечисть боится соли и не будет идти в комнату, где она размещена.

Поэтому для того, чтобы уберечься от сглаза или проклятия, под кровать ставили блюдце с солью. А для привлечения денег в дом соль нужно было еще и поместить в полотняный мешочек.



Соль может защитить спальню / Фото Pexels

Нож

Для того, чтобы защитить себя от сглаза, считалось, что нужно положить тупой нож под матрас. Верили, что он может разрезать энергетические нити зла, что наводят на человека маги, ведьмы и разная нечисть.

Кстати, точить такой нож нельзя было – ведь тогда он мог привести к появлению ссор в семье.

Мак

Считалось, что освященный мак может быть мощным оберегом от негатива, а хозяев дома он также оберегает и от сглаза и болезней. И для того, чтобы мак действовал лучше, его рассыпали перед порогом и под кроватью.

Кстати, разложить в доме можно не только мак. Ранее мы уже рассказывали, где положить лавровый лист, чтобы притянуть в дом деньги.

Чеснок

Наши предки верили. что чеснок – это мощный оберег от болезней и нечисти. И для того, чтобы уберечь дом от зла, головку чеснока нужно было положить под кровать. А для того, чтобы избавиться от бессонницы, головку чеснока нужно было положить под подушку.