Как составить корзину на Пасху: что в нее нужно положить: что в нее нужно положить

Уже в воскресенье будет отмечаться один из самых больших церковных праздников - Пасха. И традиционно в воскресенье в церковь несут корзину, которая символизирует радость воскресения и нового начала.

Традиция святить корзину на Пасху очень древняя, и, кажется, ближайшие годы не отойдет в прошлое, потому что с годами набирает только большую популярность. И очень часто в корзинах можно увидеть все, что угодно. Но если вы хотите собрать более традиционную корзину, нужно обратить внимание на подбор продуктов.

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Пасха

Это – бесспорно, символ Воскресения и Небесного Царства, поэтому положить ее в корзину нужно обязательно. Выпекание кулича – это важный этап приготовления к празднику. Готовить тесто на пасху нужно в спокойствии и с хорошими мыслями, иначе выпечка может просто не удаться.

Сыр и масло

Очень часто в корзину составляют также молочные блюда. Молоко является первотвором – продуктом, не созданный человеком, но подаренный природой. И сыр с маслом является символом нежности и жертвенности Бога. Эти продукты обычно кладут в небольшие сосуды, а сверху рисуют крестик.

Яйца, писанки и пасхальные яйца

Яйца – это еще один чрезвычайно важный символ Пасхи, который сообщает о новой жизни и возрождении.



В пасхальной корзине должны лежать яйца / Фото Pexels

Ветчина или колбаса

Этот продукт указывает на откормленного теленка (жертвенный ягненок), который велел заколоть добрый отец после возвращения домой блудного сына. Это также символ душевной радости, что приходит от того, что человек исполняет Божью волю.

Хрен

Место корней хрена символизирует то укоренение, что может дать человеку вера в Воскресение Иисуса Христа. Кроме того, хрен также символизирует прочность и несокрушимость человеческого духа после принятия таинства Исповеди.

Соль

Этот продукт считают символом полноты и изобилия. Также в Библии соль – это способ связи между Богом и его народом. Также соль раньше считали оберегом и приходили с хлебом-солью, в дорогу также брали ее щепотку.

Но кроме уже перечисленных продуктов в вашу корзину могут попасть также сало, мак и пшено. В центре Украины принято также святить просо, пирожки с капустой и печенью, а на западе – отварного или зажаренного петуха.