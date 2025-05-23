Положите в кошелек эти растения: они притягивают деньги, как магнит

Кошелек сам по себе – это уже достаточно сильная энергетически вещь, но эзотерики верят, что несколько дополнительных манипуляций позволят притянуть к нему деньги. Например, для этого можно положить в него несколько листочков особых растений.

Предки верили, что каждое растение имеет свою энергетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". В частности, некоторые из них якобы могут привлечь в жизнь человека достаток и богатство.

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Палочка корицы

Обычная палочка корицы, положенная в кошелек, по народным поверьям, может привлечь деньги в вашу жизнь. Вероятно, по этой же причине люди для привлечения богатства пьют кофе с корицей в четверг.

И для того, чтобы корица подействовала, не нужно проводить каких-то обрядов – просто положите ее в отдельный кармашек в портмоне.

Цветок вереска

Верят, что в этом растении хранится достаточно много денежной энергии. И поэтому веточку растения советуют спрятать в кошелек – однако обязательно отдельно от денег и монет, а также визиток или банковских карт.

Мята

Согласно учению фэн-шуй, мята также может привлечь деньги в жизнь человека. Верили, что аромат этого растения обладает удивительным свойством увеличивать финансовую удачу человека, что кладет ее себе в кошелек.



Мята может привлекать деньги к человеку / Фото Pexels

Четырехлистник клевера

Если вам когда-то повезет найти стебель клевера с четырьмя листочками, тогда вам точно улыбнется удача. Верили, что четырехлистник привлекает деньги и помогает усилить финансовый поток. Лучше всего будет аккуратно просушить растение и положить его в закрытый карман кошелька – чтобы никто не видел.

Лавр

Лавровый лист издавна считался не только мощным финансовым "магнитом", но и оберегом дома. Кстати, положить его можно было не только в кошелек. Ранее мы уже рассказывали, где разложить лавровый лист, чтобы привлечь деньги в дом.

Верили, что лавр также может защитить человека и его кошелек от непредсказуемых и необдуманных расходов.