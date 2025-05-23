Покладіть у гаманець ці рослини: вони притягують гроші, як магніт
- Езотерики вірять, що поклавши в гаманець певні рослини, можна притягнути гроші: паличку кориці, квітку вересу, м'яту, чотирилисник конюшини та лавр.
- Кожна з цих рослин має свою унікальну енергетику, що, за повір'ями, здатна збільшити фінансову удачу та захистити від непередбачуваних витрат.
Гаманець сам собою – це вже досить сильна енергетично річ, але езотерики вірять, що кілька додаткових маніпуляцій дозволять притягнути до нього гроші. Наприклад, для цього можна покласти у нього кілька листочків особливих рослин.
Пращури вірили, що кожна рослина має свою енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Зокрема, деякі з них начебто можуть залучити у життя людини достаток та багатство.
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Паличка кориці
Звичайна паличка кориці, покладена у гаманець, за народними повір'ями, може залучити гроші у ваше життя. Ймовірно, з цієї ж причини люди для приваблення багатства п'ють каву з корицею у четвер.
І для того, аби кориця подіяла, не потрібно проводити якихось обрядів – просто покладіть її в окрему кишеньку у портмоне.
Квітка вересу
Вірять, що у цій рослині зберігається досить багато грошової енергії. І тому гілочку рослини радять заховати у гаманець – проте обов'язково окремо від грошей та монет, а також візитівок чи банківських карт.
М'ята
Згідно з вченням фен-шуй, м'ята також може залучити гроші у життя людини. Вірили, що аромат цієї рослини володіє дивовижною властивістю збільшувати фінансову удачу людини, що кладе її собі до гаманця.
М'ята може приваблювати гроші до людини / Фото Pexels
Чотирилисник конюшини
Якщо вам колись пощастить знайти стебло конюшини з чотирма листочками, тоді вам точно усміхнеться удача. Вірили, що чотирилисник приваблює гроші та допомагає посилити фінансовий потік. Найкраще буде акуратно просушити рослину та покласти її у закриту кишеню гаманця – аби ніхто не бачив.
Лавр
Лавровий лист здавна вважався не тільки потужним фінансовим "магнітом", але й оберегом дому. До речі, покласти його можна було не тільки в гаманець. Раніше ми вже розповідали, де розкласти лавровий лист, аби привабити гроші в дім.
Вірили, що лавр також може захистити людину та її гаманець від непередбачуваних та необдуманих витрат.