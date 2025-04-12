Картофель вырастет вдвое больше: положите это удобрение в лунку во время посадки
- Сажать картофель рекомендуется в конце апреля – начале мая, добавляя органические и минеральные удобрения в лунки для улучшения урожайности.
- Рекомендуемые удобрения: помет, мочевина, навоз, зола, перегной с золой, нитроаммофоска, азофоска, суперфосфат и луковая шелуха.
- Органические удобрения улучшают почву, а минеральные – урожайность картофеля.
После Пасхи огородники будут активно браться за посадку картофеля, поэтому для того, чтобы урожай был большим, стоит его подкормить, чтобы клубни выросли вдвое больше.
Сажать картофель в этом году рекомендуется в конце апреля – начале мая, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. Земля к этому времени прогреется, поэтому этот период считается лучшим для посадки. Чтобы урожай вас порадовал, советуем добавить в лунки определенным удобрением.
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Что положить в лунку к картофелю
Для активного роста картофеля нужно вносить удобрения в почву перед высадкой клубней. Вносить удобрение во время высадки нужно в каждую лунку. Чтобы картофель вырос большим, нужно добавлять органические и минеральные удобрения.
Органические удобрения способствуют улучшению почвы и помогают корням картофеля лучше впитывать и усваивать питательные вещества. А вот минеральные удобрения положительно влияют на урожайность.
Список удобрений для картофеля / Фото Pexels
Последовательность – его можно применять в свежем или сухом виде. Разводить помет нужно в пропорции 1:10 – одна часть удобрения и десять частей воды.
Мочевина – в 10 литрах воды нужно развести одну столовую ложку удобрения.
Навоз – для посадки картофеля подходит исключительно сухой вариант. Нужно использовать 5 килограммов коровьего или 3 килограмма конского навоза на 1 квадратный метр.
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Зола – ее нужно вносить по одной столовой ложке в лунку, перемешивая с землей.
Перегной с золой – 700 граммов перегноя нужно размешать с 5 столовыми ложками золы.
Нитроаммофоска, азофоска – для одной лунки стоит использовать 10 граммов удобрения. Отдельно можно добавлять азот и калий.
Суперфосфат и луковая шелуха – в каждую лунку при посадке кладут чайную ложку суперфосфата и луковой шелухи.