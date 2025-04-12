Картопля виросте вдвічі більше: покладіть це добриво в лунку під час посадки

Після Великодня городники будуть активно братися за посадку картоплі, тому для того, щоб урожай був великим, варто її підживити, щоб бульби виросли вдвічі більшими.

Садити картоплю цього року рекомендовано наприкінці квітня – на початку травня, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. Земля до цього часу прогріється, тому цей період вважається найкращим для посадки. Щоб урожай вас потішив, радимо додати в лунки певним добривом.

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Що покласти в лунку до картоплі

Для активного зростання картоплі потрібно вносити добрива в ґрунт перед висаджуванням бульб. Вносити добриво під час висаджування потрібно в кожну лунку. Щоб картопля виросла великою, потрібно додавати органічні та мінеральні добрива.

Органічні добрива сприяють покращенню ґрунту й допомагають корінню картоплі краще вбирати та засвоювати поживні речовини. А от мінеральні добрива позитивно впливають на врожайність.



Список добрив для картоплі / Фото Pexels

Послід – його можна застосовувати у свіжому чи сухому вигляді. Розводити послід потрібно в пропорції 1:10 – одна частина добрива й десять частин води.

Сечовина – у 10 літрах води потрібно розвести одну столову ложку добрива.

Гній – для посадки картоплі підходить виключно сухий варіант. Потрібно використати 5 кілограмів коров’ячого чи 3 кілограми кінського гною на 1 квадратний метр.

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Попіл – його потрібно вносити по одній столовій ложці в лунку, перемішуючи із землею.

Перегній з попелом – 700 грамів перегною потрібно розмішати з 5 столовими ложками попелу.

Нітроамофоска, азофоска – для однієї лунки варто використати 10 грамів добрива. Окремо можна додавати азот та калій.

Суперфосфат і цибулиння – у кожну лунку під час посадки кладуть чайну ложку суперфосфату й цибулиння.