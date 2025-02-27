У вас на кухне точно есть один продукт, который может существенно упростить уборку в туалете, сообщает 24 Канал. В частности, следует использовать лавровый лист– ведь эта пряность годится не только для супов, но и для многих других хозяйственных дел.

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Зачем класть в туалете лавровый лист

Вы уже точно замечали специфический аромат лаврового листа.– именно за него пряность и ценят в кулинарии. Да и в туалете небольшой букетик лавра может принести немало пользы.– в частности, он легко заменит освежитель для туалета.

Но если вы хотите радикально разобраться со всеми неприятными запахами из унитаза, можно поступить даже проще– просто положите несколько листиков прямо в него. Так вода впитает у себя этот запах, и в комнате будет пахнуть приятнее. Лучше класть лавровый лист на ночь, ведь так он может подействовать лучше всего.



Лавровый лист может очистить унитаз / Фото Pexels

Лавровый лист известен не только своим запахом, но и антибактериальными свойствами, которые могут бороться с разными вредными бактериями в туалете. А поскольку унитаз является настоящим питомником микроорганизмов., лавровое письмо может стать естественным средством, что поможет поддерживать чистоту в нем.

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Также вы можете положить несколько листиков или пучок засушенной зелени в бачок унитаза.– там он будет придавать аромат всей воде, что через него проходит.

Кстати, многие хозяйки используют лавровый лист и для натирания им унитаза. Вот как это нужно сделать:

возьмите несколько листочков лаврового листа и сварите их в литре воды;

подождите, пока настой остынет до теплого;

используйте жидкость для чистки унитаза, а лавровым листом качественно натрите сантехнику.

Вы заметите, что унитаз не только начнет приятно пахнуть, но и просто засияет от чистоты. Полезной специей будет и в случае, если вам приходится дома бороться с надоедливыми насекомыми– муравьями, комарами или даже тараканами. Все они не любят запах лаврового листа, и будут убегать с места, где вы его разложите.