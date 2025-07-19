Предки разделяли все углы в доме на "красные" и "черные". И "красный" угол располагался с правой стороны от входа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". В нем всегда ставили иконы, и когда люди заходили в дом, сразу же перед ним крестились.

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Что нужно было ставить в углы?

Также в красном углу принято было выставлять стол, где вся семья могла собираться для трапезы или обсуждения проблем, возникших в течение дня. Зато "черный" угол располагался с левой стороны. И в нем всегда должен был стоять веник.

Веник ставили ручкой вниз – так он становился оберегом, что защищал дом от злых глаз.

А вот для того, чтобы очистить дом от негатива, накопившегося за длительное время, предки по углам зажигали свечи. Верили, что огонь может очистить любое зло, проникшее в дом. Кроме того, важно было окропить углы святой водой.

К слову, ранее мы уже рассказывали о несколько неожиданных вещей, которые нельзя выбрасывать из дома – можно притянуть к себе немало проблем.

Если же положить в угол монетку и хлеб, можно было притянуть в дом богатство и удачу.



Монетки и хлеб привлекают деньги в дом / Фото Pexels

А вот как оберег против злых духов часто использовали молодые веточки красной рябины или ивы. Их нужно было выложить по углам – они, по верованиям предков, наделены магическими свойствами, что отгоняют злых духов, приносят благополучие, здоровье и счастье.

Другой важный обычай – всегда внимательно убирать по углам, чтобы там не накапливалась грязь и пыль, ведь это вроде бы могло перекрыть потоки денежной и положительной энергии.