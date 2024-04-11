Что надо посадить на огороде к Пасхе: список всех растений

Апрель радует нас своим теплом, поэтому такая погода побуждает к работе на огороде и садовых участках. До Пасхи осталось меньше месяца, поэтому расскажем вам, что надо посадить в апреле.

Садоводы советуют в апреле высаживать кусты, чтобы к осени они адаптировались на новом месте.

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Можете смело высаживать малину, смородину, крыжовник и смородину. Берите для посадки однолетние саженцы, но не забывайте их поливать и мульчировать.

Также в апреле можете уже сеять горох. Морковь можно высаживать в этом месяце или в начале мая, поскольку для того, чтобы она хорошо проросла ей нужна температура +15°C. Кроме того, хорошо примутся высаженные в апреле тыквы, патиссоны и кабачки.



Кабачки можно сажать уже в апреле / Фото Pexels

Высаживайте в середине весны в открытый грунт салат, зелень и редис. Если у вас есть рассада, то смело пересаживайте на грядки. Семена томатов можно сажать, но надо обязательно накрыть пленкой. В теплые дни можете ее снимать, а в мае вообще убрать.

Во второй половине апреля сажайте рассаду брюссельской, пекинской, белокочанной, цветной капусты. Если произойдет похолодание – накрывайте пленкой.

Также не забывайте о цветах. В этот период садоводы советуют высаживать ирисы, пионы и хризантемы, среди однолетних – бархатцы и ротики. А еще в апреле уже можете сажать картофель, поэтому не обязательно ждать начала мая.