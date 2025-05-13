Какие цветы посадить на могиле: прекрасно цветут и не нуждаются в уходе

Украинцы привыкли сажать цветы на могилах, чтобы почтить память умерших родственников. Иногда трудно угадать, что именно подходит сажать на кладбище, потому что стоит еще и учесть то, что цветы должны хорошо расти самостоятельно и не нуждаться в постоянном уходе.

Перед праздником Троицей, немало родственников пойдут на кладбище не только для того, чтобы убрать могилы, но и озеленить место захоронения цветами, пишет 24 Канал со ссылкой на Киев 24. Искусственные цветы запрещают носить на кладбище, поэтому к могиле стоит приносить живые цветы или же посадить их.

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Эксперт по садоводству Елена Самойлюк рассказала, что есть несколько цветов, которые идеально подходят для посадки на кладбище, поскольку не требуют постоянного полива и ухода.

Какие цветы посадить на кладбище

Лучше всего на могиле сажать ковровые цветы, которые укроют большую площадь земли и будут красиво цвести все лето. Отдавайте предпочтение многолетникам, чтобы каждый год ничего не пересаживать.

Алиссум

Эти цветы являются легкими в уходе. Растение хорошо само разрастается и совсем не боится засухи. Имеет различные окраски, поэтому вполне можете выбирать цветы разных цветов.

Обриета

Растение укроет могилу цветущим ковром. Она достаточно засухосейка, поэтому достаточно будет лишь раз в несколько месяцев подлить землю. Выращивается через рассаду, а после пересадки будет хорошо расти, без проблем.



Цветы, которые можно сажать на могиле / Фото "Добродар"

Портулак

Для того, чтобы на могиле не было сорняков, советуем посадить растение портулак. Оно быстро размножается и хорошо растет. На кладбище цветы будут цвести с начала лета до первых заморозков. На могилу рекомендуется выбирать многолетний сорт – портулак крупноцветковый.

Очиток

Этот многолетник известен своей неприхотливостью в росте. На могиле зацветет в июне и будет украшать ее вплоть до сентября. Во все остальные месяцы вместо цветов будут разбросаны красивые листья.