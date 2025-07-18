Еще не поздно: посадите эти растения в июле, чтобы осенью собрать урожай

Многие огородники в июле собирают урожай с огородных культур и думают, что же можно посадить на замену на освободившемся участке. И вариантов есть множество.

Несмотря на то, что лето в разгаре, это не значит, что посевные работы уже завершились. Еще есть немало овощей и зелени, что можно высадить в июле, чтобы наслаждаться плодами позже осенью, пишет 24 Канал.

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Какую зелень посадить в июле на огороде?

Зелень – это очень неприхотливый выбор культуры для летнего посева. Она быстро растет, требует минимум ухода и уже через несколько недель порадует свежими ростками.

Салат . Его можно повторно сажать даже в середине лета. Для созревания ему нужно всего 25 – 35 дней.

. Его можно повторно сажать даже в середине лета. Для созревания ему нужно всего 25 – 35 дней. Укроп . Чрезвычайно неприхотливая зелень может прорастать несколько раз за сезон. Для июльского посева выберите солнечный участок с хорошей почвой.

. Чрезвычайно неприхотливая зелень может прорастать несколько раз за сезон. Для июльского посева выберите солнечный участок с хорошей почвой. Шпинат . Идеальная зелень для салата может прорасти всего за неделю – только перед посевом желательно замочить семена на несколько часов.

. Идеальная зелень для салата может прорасти всего за неделю – только перед посевом желательно замочить семена на несколько часов. Рукола. Уже через 5 – 6 дней после посадки появятся первые ростки, поэтому высаживать растение можно и в июле.



Руколу можно сажать даже в июле / Фото Pexels

Что из овощей посадить в июле на огороде?

Морковь. Этот корнеплод можно спокойно сеять в июле, и собрать урожай за 55 – 80 дней. Ранние сорта дают урожай быстрее, поэтому для июльского посева советуют выбирать именно их.

Этот корнеплод можно спокойно сеять в июле, и собрать урожай за 55 – 80 дней. Ранние сорта дают урожай быстрее, поэтому для июльского посева советуют выбирать именно их. Кабачки . Культура очень быстро развивается, и прекрасно прорастать в теплое время года.

. Культура очень быстро развивается, и прекрасно прорастать в теплое время года. Свекла . Растет свекла удивительно быстро – для полного созревания нужно 50 – 70 дней, поэтому даже если вы посадите ее в июле, успеете собрать урожай до заморозков.

. Растет свекла удивительно быстро – для полного созревания нужно 50 – 70 дней, поэтому даже если вы посадите ее в июле, успеете собрать урожай до заморозков. Кустовая фасоль. Фасоль хорошо растет при высокой температуре и требует немало солнца. Несмотря на простой уход, она быстро порадует вас щедрым урожаем, и для созревания этого сорта нужно только 45 – 60 дней.

К слову, в июле также нужно обрезать несколько цветов в вашем саду – это поможет продлить их цветение.