Какие овощи и зелень посадить на огороде осенью: урожай будет уже в начале весны

Многие хозяйки высаживают осенью озимые овощи, которые смогут пробыть в почве всю зиму, перенести холода, а уже с наступлением первого тепла весной дадут урожай. Благодаря осенней посадке, вы получите урожай на несколько недель раньше, чем после посадки овощей в весеннюю пору.

Осенью надо высаживать определенные культуры, которые останутся зимовать под землей, пишут Porady 24. Не надо переживать, чтобы во время зимних морозов они пропадут. Есть определенные виды семян, которые прекрасно функционируют в грядке всю зиму.

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Озимый лук и чеснок

Спешить с посадкой лука и чеснока не стоит, поскольку они могут до конца осени еще прорасти. Лучшим месяцем для посадки будет середина октября или начало ноября. Сажать надо на огороде только озимые сорта.

Петрушка

Сеять петрушку можно уже в начале октября. Эта зелень не боится заморозков, поэтому не надо переживать, что она не взойдет. Единственное, что стоит учесть, то это то, что при осенней посадке семян надо использовать больше, чем при весенней.

Свекла

Для посева свеклы надо выбрать правильное время. Температура воздуха должна быть не выше, чем 4°C, чтобы избежать преждевременного прорастания семян. Сажать свеклу надо на глубине 3 сантиметра, а сверху семена стоит присыпать почвой с добавлением песка или компоста. С помощью озимого посева свеклы вы сможете получить ранние корнеплоды, которые будут богаты высоким содержанием витаминов.



На зиму часто сажают свеклу / Фото Pexels

Морковь

Дачники советуют сеять морковь в подмерзшую почву. Холодная и поздняя пора выбирается для того, чтобы избежать раннего прорастания. В борозды посейте немного больше семян, чем весной, потому что часть растения может и не прорасти. Благодаря озимой посадке весной получите сочную и вкусную морковь.

Щавель

Если хотите иметь зеленый щавель, который появится на грядке после снега, тогда обязательно посадите его осенью. Огородники отмечают, что можете брать любой сорт щавеля. Сеять надо на глубину 1,5 сантиметра, а расстояние между рядами должно составлять 20 сантиметров.

На зиму можно посадить рукколу или ревень. Руккола подойдет для салатов, а с ревеня можно сделать компот или приготовить вкусное варенье. Также хозяйки еще осенью высаживают листья салата, которые прекрасно прорастают из-под земли уже с первыми весенними лучами тепла.