Какие овощи сажать в июле: поспешите, чтобы иметь хороший урожай

Дачники говорят, что в июле есть последний шанс что-то посадить или посеять на огороде, чтобы за незначительный период получить урожай. Середина июля является солнечной и теплой, поэтому посадка быстро взойдет и начнет хорошо расти и давать плоды.

Земля в июле плодородная и идеально подходит для посева овощей. Хорошо в это время сажать кабачки, капусту и сахарную кукурузу. Поспешите посадить их в начале месяца, чтобы собрать урожай еще в теплую осеннюю пору.

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Кабачки

Кабачки любят солнечное и защищенное место и почву с удобрениями. Лучше всего приживется рассада. После пересадки из теплицы не забывайте их поливать на открытом участке.



В июле можете высаживать кабачки / Фото Pexels

Тыква

Перед посадкой тыквы надо обязательно подготовить почву. Перемешайте ее с домашним компостом. После этого уже можете начинать посадку.

Сладкая кукуруза

В июле сажайте на открытом воздухе сахарную кукурузу, но не забывайте ее регулярно поливать, пока она не укоренится. Также применяйте полезное мульчирование на поверхности почвы, которое поможет удерживать влагу и даже несколько подавит рост сорняков.

Также садоводы советуют высадить в этот период салат, шпинат, брокколи, капусту, фасоль, помидоры, а также перец и огурцы. Чтобы знать, какие дни являются лучшими или худшими для посадки – обращайтесь к лунному календарю на июль, который подскажет идеальные дни для работы на огороде.