Какие цветы высадить в мае на клумбе: на зависть соседям

Май - это очень удачный месяц для многих посадок на огороде и в саду. И если вы хотите, чтобы ваша клумба привлекала все взгляды, над ней нужно правильно поработать.

Последний месяц весны – это то время, когда огородникам нужно особенно сильно постараться: окучить растения, подкормить их, а некоторые – все еще высадить. Поэтому вот список растений, на которые нужно обратить внимание в этом месяце.

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Бархатцы

Вероятно, трудно найти украинскую клумбу или двор, где не росли бы бархатцы. Эти цветы чрезвычайно популярны, и в основном из-за того, что они неприхотливы в уходе, хорошо растут на любой почве и будут радовать вас цветами до глубокой осени.

Лучше сеять в дерновую почву на солнечном участке – в таком случае они достаточно быстро будут расти и обильно расцветут.

Циннии

Летняя клумба без этого растения будет неполной. Для цинний лучше всего подойдет питательная и хорошо увлажненная почва. Поэтому не забывайте о том, чтобы вовремя подпитывать эти растения и поливать их, ведь они плохо переносят засуху. Зато растение отблагодарит вас пышным цветом, который также привлечет в ваш сад немало красочных бабочек.

Лаванда

Это многолетнее растение любит тепло и солнце, поэтому позаботьтесь о том, чтобы подобрать ей соответствующее место в вашем саду. Благоухание цветка будет разноситься за пределы вашего сада, а цветы будут радовать глаз.



Лаванду можно посадить в мае / Фото Pexels

Шалфей

Растению нужен увлажненный и плодородный грунт, а также много солнца. В таких условиях шалфей будет обильно цвести и невероятно пахнуть.