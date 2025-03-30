Посадите эти растения возле капусты: урожай превзойдет все ожидания

Опытные огородники уже давно знают, что для того, чтобы получить богатый урожай, нужно очень грамотно распланировать грядки у себя на участке. Ведь соседство с одними растениями приносит культурам пользу, а с другими вред.

Капуста – это универсальный овощ, что может стать вкусным и несложным в уходе дополнением к вашему огороду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И для того, чтобы урожай быстро порадовал, нужно не только посадить капусту правильно, но и подобрать ей удачных соседей по грядке.

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Фасоль

Поскольку фасоль относится к семейству бобовых, она может возвращать в почву немало важных питательных элементов, что нужны для развития капусты.

Рядом с фасолью капуста будет получать достаточно азота, а это приведет к появлению крупных кочанов. Лучше всего для фасоли подойдет участок, где хватает солнца, и с хорошо дренированной почвой.

Морковь

Это – дружественное к капусте растение, ведь они не будут соревноваться за место или питательные вещества. Морковь растет под землей, тогда как капуста формирует наземные кочаны. Кроме того, морковь может измельчать почву, облегчая распространение корней капусты.

Кстати, ранее мы уже делились лунным календарем посадки моркови на апрель.

Сажать морковь стоит на хорошо освещенном участке, хоть она и может расти в частичной тени. Подобрать для нее нужно рыхлую, хорошо дренированную почву.



Морковь можно сажать возле капусты / Фото Pexels

Лук

Если вам нужна естественная защита от вредителей для кочанов капусты на огороде, вы можете задуматься о том, чтобы высадить рядом лук. Его сильный запах сбивает с толку капустную моль и остальных жуков.

Как и морковь, лук не будет конкурировать за пространство и его можно высаживать прямо между капустой. А сочетание фасоли, лука и сельдерея вообще даст капусте максимальную защиту.

Бархатцы

Этот цветок очень легко выращивать, и его можно сажать возле многих овощей из-за аромата, что легко отпугивает вредителей. Сажайте их возле капусты, и тогда вы заметите, что на нее не будут нападать нематоды, капустные черви и тля.

Розмарин

Если же вы хотите высадить у себя в саду или на огороде душистые травы, тогда стоит задуматься о розмарине, что имеет приятный, однако защитный аромат. Он поможет отпугнуть вредителей от капусты. Сажайте розмарин на солнечном участке, в хорошо дренированную почву.