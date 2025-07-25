Как бы вы ни старались их избегать, наличие вредителей в саду и на огороде, к сожалению, неизбежна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, их можно свести к минимуму и заставить держаться подальше от помидоров с помощью нескольких растений-компаньонов.

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Петрушка

Это обычное растение может оказаться чрезвычайно эффективным в защите помидоров от тли и червей. Запах петрушки смущает хищных насекомых и превращается в невидимый, но очень эффективный барьер.

Кроме того, петрушка может привлечь полезных насекомых-опылителей.

К слову, ранее мы рассказывали, как защитить помидоры от фитофтороза – нужно добавить в почву всего одну вещь.

Базилик

Ароматный базилик отпугивает достаточно большое количество вредителей, наносящих вред помидорам, в том числе и белокрылку, томатную щитовку, комаров и тлю.

Базилик выделяет в воздух ароматические масла, маскирующие запах помидоров, и поэтому насекомые не приближаются. А некоторые исследования даже показывают, что базилик может улучшить рост и вкус помидоров.



Базилик может отпугнуть вредителей от помидоров / Фото Pexels

Лук-шнитт

Он может отпугнуть от помидоров тлю, паутинного клеща, жуков и слизней. Серосодержащие соединения, содержащиеся в луке, создают резкий запах, который может отпугнуть насекомых.

Мята

Выращивание мяты вокруг помидоров может быть очень продуманным шагом по защите растений. Мята содержит ментол, что отпугивает вредителей. Однако, также там есть и несколько других веществ, которые имеют достаточно сильный аромат – и все они могут быть весьма полезными в борьбе с вредителями.

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Тимьян

Душистая трава может отпугнуть капустную моль и томатную щитовку. Тимьян производит эфирные масла, маскирующие запах помидоров и мешают насекомым найти грядки с растениями.