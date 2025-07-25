Як би ви не намагалися їх уникати, наявність шкідників у саду та на городі, на жаль, неминуча, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, їх можна звести до мінімуму та змусити триматися подалі від помідорів за допомогою кількох рослин-компаньйонів.

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Петрушка

Ця звичайна рослина може виявитися надзвичайно ефективною у захисті помідорів від попелиці та червів. Запах петрушки бентежить хижих комах і перетворюється на невидимий, але дуже ефективний бар'єр.

Окрім того, петрушка може привабити корисних комах-запилювачів.

До слова, раніше ми розповідали, як захистити помідори від фітофторозу – потрібно додати в ґрунт всього одну річ.

Базилік

Ароматний базилік відлякує досить велику кількість шкідників, що завдають шкоди помідорам, зокрема й білокрилку, томатну щитівку, комарів та попелицю.

Базилік виділяє у повітря ароматичні олії, що маскують запах помідорів, і через це комахи не наближаються. А деякі дослідження навіть показують, що базилік може покращити ріст та смак помідорів.



Базилік може відлякати шкідників від помідорів / Фото Pexels

Цибуля-шніт

Вона може відлякати від помідорів попелицю, павутинного кліща, жуків та слимаків. Сірковмісні сполуки, що містяться в цибулі, створюють різкий запах, який може відлякати комах.

М'ята

Вирощування м'яти навколо помідорів може бути дуже продуманим кроком з захисту рослин. М'ята містить ментол, що відлякує шкідників. Однак, також там є й кілька інших речовин, які мають досить сильний аромат – і усі вони можуть бути досить корисними у боротьбі із шкідниками.

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Чебрець

Запашна трава може відлякати капустяну міль та томатну щитівку. Чебрець виробляє ефірні олії, що маскують запах помідорів та заважають комахам знайти грядки з рослинами.