Лучшие соседи для роз: посадите рядом эти цветы для двойного цветения

Многие садоводы верят в миф, что розы вообще не терпят никакого соседства. Впрочем, есть несколько растений, которые могут только улучшить цветение ваших роз.

Розы – это прекрасные, и одновременно достаточно прихотливые растения, поэтому к соседству с ними нужно отнестись достаточно серьезно, сообщает 24 Канал. Важно подобрать таких соседей, что не будут мешать росту роз, а только способствовать ему.

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Что посадить возле роз

Если вы ищете, какие растения можно высадить возле роз, тогда разнообразие вариантов на самом деле поражает. Из декоративных растений удачными соседями станут клематис, дельфиниумы, маргаритки, садовая герань, хоста.

К тому же можно выбрать и некоторые хвойные растения – например можжевельник, карликовая сосна, карликовая пихта или туя.

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Кроме того, можно выбрать и несколько растений-защитников. Например, ними могут стать тимьян, декоративный лук, пижма или бархатцы. Все эти растения будут прекрасно расти рядом с розами, поэтому в дальнейшем выбор должен заключаться только от личных предпочтений садовода.

Например, если вы хотите расставить вертикальные акценты в своем саду, тогда у роз стоит посадить такие растения:

вейник, мискантус;

наперстянка;

высокие колокольчики;

ирисы;

дельфиниум.



Возле роз нужно высадить удачные растения / Фото Pexels

Высокорослые розовые кусты часто требуют прикрытия обнаженных стеблей у самой земли. И для этого перед ними для создания органической композиции можно посадить:

манжетку;

бадьян;

душицу;

герань;

гейхеру.

А вот добавить вашему розарию дополнительного объема помогут культуры с рыхлой и воздушной структурой – например, спаржа, тысячелистник или гипсофила. Но для хорошего цветения роз важно не только подобрать удачных соседей. Ранее мы уже рассказывали, как правильно обрезать розы весной.

Впрочем, важно запомнить также и несколько растений, которые возле роз сажать категорически запрещено. В частности, чаще всего садоводы вспоминают в таких случаях гладиолусы, георгины и мускари.