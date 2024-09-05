После того, как вы уже выбрали всю картошку у себя на огороде, там остается немало пустых грядок. И многие огородники имеют простой план: вносят на них навоз и перекапывают землю. Так чернозем становится готовым к весенним посадкам. Но есть и другой способ: вы можете засеять участок специальными растениями.

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Что посеять на огороде после картофеля

Прежде всего нужно разобраться с тем, что такое сидераты, о которых очень часто говорят именно осенью. Это – растения, которые выращивают для того, чтобы потом заделать их в почву, и таким образом улучшить и ее структуру, и количество питательных веществ в ней.

Сидераты могут обогатить землю азотом, а также справиться еще с одной проблемой, которая постоянно досаждает садоводам – сорняками. Название сидератов и пошло от латинского слова sīdere, что в переводе означает "оседать" и "оставаться лежать"

А посеять на огороде можно такие растения:

  • горчица;
  • фацелия;
  • люцерна;
  • клевер;
  • люпин;
  • бобовые;
  • донник;
  • вика;
  • масличная редька;
  • рапс;
  • рожь;
  • ячмень;
  • овес.

То есть, под термин сидератов подпадает практически все, что может быстро нарастить зеленую массу после посадки. И для картофеля подойдут любые сидераты, кроме пасленовых. Кстати, засеять сидератами можно не только грядки после картофеля, но и весь огород.

Накануне заморозков огород перепахивают и закладывают всходы сидератов в почву еще до того, как они начинают цвести. Так за зиму они перегнивают и могут восстановить свой плодородный состав и избавить огородника целого ряда проблем.

Поле
После картофеля можно высеять различные растения / Фото Pexels

Некоторые дачники занимаются перепашкой и весной – тогда сидераты можно высеять еще позже. Впрочем, осенняя вспашка будет более полезной и поможет лучше обогатить почву. Поэтому с посевом советуют не затягивать слишком сильно.

Как работают различные сидераты

В зависимости от того, какой эффект для почвы вы хотите получить, нужно подбирать разные семена.

  • Горох, люцерна, донник и люпин могут насытить почву азотом, а донник также полезен для того, чтобы бороться с проволочником.
  • Кормовые бобы помогают в уменьшении кислотности почвы.
  • Масличная редька борется с сорняками и нематодами.
  • Ячмень полезен для повышения влажности. Его советуют сажать, если вы страдаете от очень сухой почвы на огороде.
  • Рожь насыщает калием и фосфором и может бороться с проволочником.
  • Овес облегчает почву.

Но особенно полезной на огороде после картофеля считают горчицу: она может обогатить почву азотом, фосфором и калием и будет способствовать увеличению урожайности на следующий год.