Після того, як ви вже вибрали усю картоплю в себе на городі, там залишається чимало пустих грядок. І чимало городників мають простий план: вносять на них гній та перекопують землю. Так чорнозем стає готовим до весняних посадок. Але є і інший спосіб: ви можете засіяти ділянку спеціальними рослинами.

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Що посіяти на городі після картоплі

Перш за все потрібно розібратися з тим, що таке сидерати, про які дуже часто говорять саме восени. Це – рослини, які вирощують для того, щоб потім загорнути їх у ґрунт, і таким чином поліпшити і його структуру, і кількість поживних речовин в ньому.

Сидерати можуть збагатити землю азотом, а також впоратися іще з однією проблемою, яка постійно докучає садівникам – бур'янами. Назва сидератів і пішла від латинського слова sīdere, що в перекладі означає "осідати" та "залишатися лежати"

А посіяти на городі можна такі рослини:

гірчиця;

фацелія;

люцерна;

конюшина;

люпин;

бобові;

буркун;

вика;

олійна редька;

ріпак;

жито;

ячмінь;

овес.

Тобто, під термін сидератів підпадає практично все, що може швидко наростити зелену масу після посадки. І для картоплі підійдуть будь-які сидерати, окрім пасльонових. До речі, засіяти сидератами можна не тільки грядки після картоплі, але й увесь город.

Напередодні заморозків город переорюють та закладають сходи сидератів у ґрунт ще до того, як вони починають цвісти. Так за зиму вони перегнивають і можуть відновити свій родючий склад та позбавити городника цілої низки проблем.



Після картоплі можна висіяти різні рослини / Фото Pexels

Деякі дачники займаються переорюванням і навесні – тоді сидерати можна висіяти ще пізніше. Втім, осіння оранка буде більш корисною та допоможе краще збагатити ґрунт. Тож з посівом радять не затягувати надто сильно.

Як працюють різні сидерати

Залежно від того, який ефект для ґрунту ви хочете отримати, потрібно підбирати різне насіння.

Горох, люцерна, буркун та люпин можуть наситити ґрунт азотом, а буркун також корисний для того, аби боротися з дротяником.

можуть наситити ґрунт азотом, а буркун також корисний для того, аби боротися з дротяником. Кормові боби допомагають у зменшенні кислотності ґрунту.

допомагають у зменшенні кислотності ґрунту. Олійна редька бореться з бур'янами та нематодами.

бореться з бур'янами та нематодами. Ячмінь корисний для підвищення вологості. Його радять садити, якщо ви страждаєте від дуже сухого ґрунту на городі.

корисний для підвищення вологості. Його радять садити, якщо ви страждаєте від дуже сухого ґрунту на городі. Жито насичує калієм та фосфором і може боротися із дротяником.

насичує калієм та фосфором і може боротися із дротяником. Овес полегшує ґрунт.

Але особливо корисною на городі після картоплі вважають гірчицю: вона може збагатити ґрунт азотом, фосфором та калієм і сприятиме збільшенню врожайності на наступний рік.