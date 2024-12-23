Что поставить в углу на углу в Сочельник: 5 важных предметов

Сочельник – это праздник, наполненный разнообразными обычаями и традициями, которых и сейчас многие пытаются придерживаться.

Покуть в традиционной украинской хате – это угол, размещен по диагонали от печи, а также место возле него, сообщает 24 Канал. И с ним связано немало украинских обычаев: там происходила купель новорожденного ребенка, в покуте должен был стоять горшок обрядовой каши и крестины, и там выставляли и несколько важных предметов на Сочельник и Рождество.

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Дидух

Дидух – это конусообразный сноп из пшеничных колосьев или соломы, что украшают сухими цветами и лентами. Как правило, вяжут его из трех охапок. Изготавливают его летом во время зажинок или обжинок, а после этого хранят в кладовке. На Святой вечер вносят дидуха в дом и устанавливают в углу.

Хранить его нужно там до праздника Щедрого вечера.

Горшок с кутьей

Нести кутью в покуть в Сочельник – это торжественная традиция, существующая уже не одно столетие. Также часто вместе с ней выносят и узвар. В некоторых регионах кутью с покутья не убирали очень долго – оставляли вместе с Дидухом вплоть до Щедрого вечера.



Кутья должна стоять в углу / Фото Pexels

Обрядовый хлеб

Его тоже нужно класть в углу – на горшок с кутьей. Он является символом солнца, которое "рождается" – потому что после дня солнцестояния дни начинают увеличиваться, а ночи сокращаться.

В некоторых регионах вместо хлеба кладут пирог с бобовой начинкой. Ставить его на покуть нужно на такое же время, что и кутью и Дидух.

Вышитый платок

Он должен лежать под обрядовой хлебом, или прямо на нем. Обрядовая платок – это совсем не то же, что и обычная женская – это вышитое квадратное или прямоугольное полотно размером 50 на 70 сантиметров.

Плуг или топор

В Сочельник в дом вносили и складывали под столом или у порога части настоящего сельскохозяйственного плуга, или ярмо и плотницкие орудия. Также можно изготовить маленькие фигурки этих приборов из теста или глины.

Важное культовое значение имеют и сами орудия, и железо из них.