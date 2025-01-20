Положите в карман эти 3 вещи: они притянут деньги

Многие вещи, по словам эзотериков, могут служить некими талисманами, притягивающими деньги и удачу. И несколько таких предметов можно положить в карман.

Если вы хотите обязательно притянуть к себе удачу и деньги, перед выходом из дома стоит положить в карман несколько безделушек, которые могут притянуть их к вам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Ветка орехового дерева

Она считается невероятным талисманом, что может привлечь деньги к человеку. И все, что нужно для этого сделать – это сорвать ветку с дерева и положить в левый карман – тогда она будет привлекать богатство и удачу к своему владельцу.

Крупа



Крупы нужно носить в кармане для денег / Фото Pexels

Крупу всегда считали одним из признаков достатка. На столах предков реже можно было встретить пшено и рис, поэтому именно эти крупы считаются лучшими для привлечения денег.

Для того, чтобы использовать их как талисман, нужно своими руками сшить небольшой тканевый мешочек и наполнить его крупой. Носят его в правом кармане куртки. И внимательно следите, чтобы пакетик всегда был плотно завязан, а крупа не рассыпалась – иначе вас ждет безденежье.

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Листочек денежного дерева

Дома денежные деревья держат не только из-за их привлекательного вида и простоты в уходе, но еще и потому, что эти растения ассоциируются с достатком и финансовым успехом. Но можно брать листочек с дерева и с собой, чтобы удача была с вами всегда.

Нужно сорвать один листочек – и не со своего, а с чужого денежного дерева. Его положите в правый карман одежды, и тогда они никогда не будут пустыми.